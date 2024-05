Cartes IGN, une application pour découvrir la France autrement

Le 15 mai 2024, l’Institut national de l’information géographique et forestière lance Cartes IGN, sa nouvelle application mobile gratuite pour découvrir la France autrement. Destinée à tous les publics, elle donne à voir et à comprendre le territoire et ses évolutions, avec une richesse de points de vue thématiques sans équivalent. Ce dossier de presse vous présente l’ambition, les enjeux et les fonctionnalités de cette application.